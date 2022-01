Wat betekent 'affogato'?



Dus wat is affogato al caffè en wat betekent 'affogato'? 'Affogato' betekent 'verdronken' in het Italiaans en in dit geval gaat het om het 'verdrinken' van een bolletje ijs in een espresso. De traditionele variant bestaat uit een bolletje vanille-'gelato', vanille-ijs dus, waar een shot espresso over gegoten wordt. Er is echter geen standaard affogato-recept, dus je kunt dit lekkere nagerecht met verschillende smaken ijs en verschillende toppings bereiden.



Bij dit gerecht gaat het er vooral over hoe eenvoudig het is: een bolletje ijs, een glaasje espresso. Een affogato kost dus niet veel moeite. Het is dan ook het ideale toetje en doordat het zo gemakkelijk te bereiden is, smaakt een affogato misschien nog wel lekkerder.