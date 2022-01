Voordat cold brew populair werd, was er al ijskoffie. Dit is nog steeds een populair drankje voor koffieliefhebbers. Maar wat is dan het verschil?Iced coffee wordt op dezelfde manier gezet als gewone koffie: met heet water. In tegenstelling tot een gewone koffie giet je een ijskoffie echter over ijsklontjes voordat je dit drankje serveert, zodat het gekoeld is. Dit betekent dat er twee grote verschillen zijn tussen het maken van ijskoffie en cold brew-koffie: de watertemperatuur en de tijd die je de gemalen koffie laat trekken.Omdat de gemalen koffie voor iced coffee minder lang trekt, is deze koffie een stuk minder geconcentreerd dan een cold brew. Een ijskoffie wordt bovendien nog meer verdund doordat deze over ijsklontjes gegoten wordt. Soms wordt er ook nog extra water of melk toegevoegd. Een standaard ijskoffie bevat ongeveer 165mg cafeïne.Daarnaast verschillen cold brew en ijskoffie ook in smaak. Cold brew heeft een sterkere smaak, maar smaakt vaak ook minder zuur. Dit komt doordat het extractieproces minder snel en met koud water verloopt. Lees dit artikel om te leren hoe je thuis een heerlijk verfrissende ijskoffie maakt met behulp van je espressomachine Nu je alles weet over cold brew vs iced coffee kun je precies de goede bestelling doorgeven in je favoriete café.