Assistance Philips Les aliments s'échappent du bol pendant le mixage.

Pour éviter les éclaboussures lors du mixage, assurez-vous que le bol est correctement verrouillé en procédant comme suit.

Verrouillez le bol correctement sur l'unité principale. Placez le bol sur l'unité principale avec le couvercle en haut. Alignez l'icône « Mixage » du bol avec l'icône « Déverrouillé » de l'unité principale. Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé à l'unité principale. Veillez à tourner le bol à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'icône « Mixage » du bol soit alignée avec l'icône « Verrouillé » de l'unité principale, de sorte que la zone de verrouillage s'enclenche dans la rainure située sous la poignée. Reportez-vous aux images ci-dessous pour savoir comment aligner correctement les icônes. Reportez-vous aux images ci-dessous pour savoir comment aligner correctement les icônes.