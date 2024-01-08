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Les aliments s'échappent du bol pendant le mixage.

Pour éviter les éclaboussures lors du mixage, assurez-vous que le bol est correctement verrouillé en procédant comme suit.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF885/01 , SCF883/02 , SCF881/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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