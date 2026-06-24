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Un point figure sur l'afficheur de mon thermomètre numérique Philips Avent

Le point sur l'afficheur de votre thermomètre Philips Avent vous indique que le niveau de la pile est faible. Veillez à remplacer la pile dès que vous voyez ce symbole s'allumer pour garantir la précision de votre thermomètre. Découvrez comment remplacer vous-même la pile.

Avent Thermometer battery indicator

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCH400/00 , SCH400/30 .

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