ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Mon thermomètre de bain Philips Avent n'affiche aucun relevé.

Le thermomètre de bain Philips Avent vous facilite la vie. Si aucun relevé de température ne s'affiche, il est peut-être temps de changer les piles.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/21 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance