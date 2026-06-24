Mon thermomètre de bain Philips Avent n'affiche aucun relevé.

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Le thermomètre de bain Philips Avent vous facilite la vie. Si aucun relevé de température ne s'affiche, il est peut-être temps de changer les piles.
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