Assistance Philips Mon thermomètre de bain Philips Avent n'affiche aucun relevé.

Le thermomètre de bain Philips Avent vous facilite la vie. Si aucun relevé de température ne s'affiche, il est peut-être temps de changer les piles.

Instructions étape par étape Poussez fermement pour enlever l'unité de mesure du logement en caoutchouc de l'appareil (Fig. 1). Vérifiez l'absence de gouttes d'eau sur l'unité de mesure et séchez-la avec une serviette en papier. Retirez les 4 vis à l'aide d'un petit tournevis et retirez le couvercle du compartiment à piles (Fig. 2). Retirez soigneusement les piles usagées et insérez-en de nouvelles (deux piles bouton LR44). Revissez les vis du compartiment à piles pour le refermer. Replacez l'unité de mesure dans le logement en caoutchouc. Remarque : utilisez uniquement les piles recommandées et assurez-vous d'avoir correctement assemblé l'appareil avant de l'utiliser.