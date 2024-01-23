Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)
Plusieurs raisons peuvent expliquer une dysfonction ou un non-fonctionnement de la fonction vapeur. Nous sommes là pour vous aider. Pour résoudre le problème par vous-même, suivez simplement la procédure ci-dessous.
Si la fonction vapeur ne fonctionne toujours pas, l'interrupteur de sécurité est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Vous n'avez pas mis assez d'eau dans le réservoir.
Détartrez le réservoir d'eau en suivant les consignes du manuel d'utilisation si du calcaire s'y est accumulé.
Après un cycle de cuisson vapeur, l'appareil met environ 10 minutes à refroidir avant qu'un nouveau cycle puisse être lancé.
Le bol n'est pas dans la bonne position (position vapeur).
L'appareil ne fonctionnera pas si les pièces ne sont pas correctement assemblées sur l'unité principale. Assemblez correctement toutes les pièces avant la cuisson vapeur :
Tournez le couvercle du réservoir d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que la flèche figurant sur le couvercle est alignée avec l'icône de verrouillage du réservoir d'eau.
Appuyez sur le bol pour le fixer fermement à l'unité principale et déclencher la fonction vapeur.
Quand vous avez terminé un cycle de cuisson vapeur, laissez refroidir l'appareil pendant 10 minutes et videz l'eau qui se trouverait encore dans le réservoir avant de lancer un deuxième cycle.
Versez de l'eau dans le réservoir d'eau.
Détartrez le réservoir d'eau en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
Vérifiez la sortie du réservoir d'eau, l'arrivée de vapeur sur le couvercle du bol et le circuit de vapeur pour vous assurer que rien ne les bouche.
De la vapeur s'échappe si les pièces ne sont pas assemblées correctement ou si l'arrivée de vapeur sur le couvercle du bol est bouchée.
Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau et le couvercle du bol sont correctement fermés.
Placez le bol correctement sur l'unité principale.
Nettoyez l'arrivée de vapeur sur le couvercle du bol.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :SCF885/01 , SCF883/02 , SCF881/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›