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Mon Philips OneBlade ne fonctionne pas.

Si votre OneBlade ne fonctionne pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP1924/24 , QP2734/23 , QP1424/65 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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