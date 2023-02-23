Selon le modèle, les tondeuses nez-oreilles Philips peuvent également être accompagnées de sabots pour sourcils et de précision.

Les sabots sont disponibles avec les hauteurs et les formes suivantes :

Sabots pour sourcils

Sabot pour sourcils S = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”

Sabot pour sourcils L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”

Fixez le sabot pour sourcils sur la tête de tondeuse nez-oreilles (image 1). Veillez à insérer le sabot dans les rainures des deux côtés de la tête.

Sabots de précision

Sabot de précision M = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”

Sabot de précision L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”

Faites glisser le sabot de précision sur l'avant de la tête de tondeuse de précision et appuyez au niveau de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic (image 2).