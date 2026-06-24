La poussière s'échappe de mon aspirateur Philips PowerPro Aqua.

Retirez le compartiment à filtre et retirez le filtre ; Retirez le filtre en mousse ; Nettoyez le filtre en mousse sous le robinet avec de l'eau froide ou tiède. Laissez le filtre sécher pendant 24 heures ; Ne replacez jamais le filtre sil est toujours humide. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Remarque : Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez également nettoyer le compartiment à poussière et les pièces du filtre à l'eau froide ou tiède.

Si les solutions fournies ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous.