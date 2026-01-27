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Ce produit
i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
254,99 €
SH91
Têtes de rasage de rechange
53,99 €
254,99 €
254,99 €
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
capteur Pressure Guard
Garantie de 5 ans****
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 6
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Alain C
27/01/2026
België
Acheteur vérifié
Très bien
Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
matphoto
21/12/2025
België
Acheteur vérifié
Excellents produit
D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Badboy2226
01/10/2025
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat