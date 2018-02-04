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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

TX2BTBK/00

4.4

| (11) Avis | 100% recommandent ce produit

Son précis sans fil

Confortables à porter grâce aux tubes acoustiques ovales, les écouteurs Bluetooth® légers TX2BT produisent un son précis aux basses étendues. La fonction MusicChain permet de partager votre musique avec vos amis en associant vos écouteurs à d'autres casques compatibles.

Voir tous les avantages

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Son précis sans fil

  • HP 13,5 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • NFC

Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable

Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

Contrôle de la musique et des appels téléphoniques sans fil

Appairez votre smartphone à votre casque via Bluetooth® pour écouter de la musique et passer des appels téléphoniques avec un son limpide, en toute liberté et sans vous encombrer de câbles. Changez de piste et répondez à des appels téléphoniques avec la télécommande simple à utiliser.

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

11

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

27/02/2017

Deutschland

Deutschland

warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen

Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

20/10/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer, aber falsche Angabe zum Frequenzbereich

Auf der Seite steht bei den technischen Daten, diese In-Ears hätten einen Frequenzberiech von 6 - 40 000 Hz, allerdings sind es nur 6 - 25 500 Hz, wie man auf anderen Internetseiten und auf der Verpackung sehen kann. Nichtsdestotrotz ist der Klang schön, zur Haltbarkeit des Kabels an den kritischen Stellen kann ich leider noch nichts sagen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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