TAH7508BK/97
L'immersion en toute liberté
Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Casque circum-aural sans fil
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.
Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm, et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume, activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.
Obtenez sans problème une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 3 heures supplémentaires. Utilisez un câble USB-C pour le relier à n'importe quel smartphone doté d'un port USB-C.
Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.
La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.
Vous avez déjà oublié d'éteindre votre casque ? Définissez une minuterie dans l'application associée et il s'éteindra automatiquement. L'application vous permet également de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction de bruit adaptative et de gérer les niveaux vous-même. Et vous avez accès à toute une gamme de styles audio prédéfinis : l'option Vocal est idéale pour les podcasts !
De la musique aux podcasts, ce casque sans fil tire optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.
