ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Écouteurs tour de cou Sport

SHQ4200/10

3.2

| (17) Avis

Pour les activités sportives

Le SHQ4200 est un poids plume fabriqué en caoutchouc souple, léger et résistant à la transpiration et assurant un maintien parfait. Ses basses profondes vous aideront à maintenir votre motivation. Vous ne voudrez pas vous en séparer une fois votre séance de sport terminée !

Voir tous les avantages

Léger et souple pour un confort optimal

Pour les activités sportives

  • ActionFit

  • Orange et gris

Écouteurs pesant 8 g seulement pour un confort absolu

Écouteurs pesant 8 g seulement pour un confort absolu

Vos écouteurs ActionFit ne pèsent que 8 grammes, une légèreté qui les rend extrêmement agréables à porter. À vrai dire, vous oublierez très vite leur présence pendant que vous travaillez et pourtant vous continuerez à profiter d'une musique entraînante pour vous aider à vous dépasser.

Ne craignant ni la sueur ni la pluie, il sont parfaits pour les activités physiques

Ne craignant ni la sueur ni la pluie, il sont parfaits pour les activités physiques

Les écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour les gens actifs. Que vous fassiez beaucoup de sport ou d'activité physique, vous pourrez compter sur ces écouteurs qui ne craignent ni la chaleur, ni l'humidité, ni la sueur grâce à leurs matériaux étanches de première qualité!

Fil renforcé en Kevlar pour une résistance à toute épreuve

Fil renforcé en Kevlar pour une résistance à toute épreuve

Vos écouteurs ActionFit ont été spécialement conçus pour être résistants. Leur fil recouvert d'une couche de Kevlar est à l'épreuve de l'usure et est parfaitement adapté aux activités physiques dans des conditions extrêmes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

17

Avis

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHQ4200 Sports neck band headphones

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.