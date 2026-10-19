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Arrêté
SHQ3007/28
Anti-transpiration et lavable
Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.
Le microphone et les commandes extrêmement profilés vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve
Notation globale