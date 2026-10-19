Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SHL4400BK/00
Poids plume. Son XXL.
Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.
Ultra-fin et très léger, pour un confort total en déplacement.
Pliage à plat pour faciliter le transport.
Notation globale