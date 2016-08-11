ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Casque sans fil numérique

SHD8700/10

3.2

| (18) Avis

Musique sans fil

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec ce casque. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.

Voir tous les avantages

Casque léger et confortable

Musique sans fil

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps

Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps

La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.

Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

18

Avis

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

06/03/2020

Nederland

Nederland

Employé Philips

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Avantages

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Digital wireless headphones

Date d'utilisation 2018-03-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD8700 Digital wireless headphones

Date d'utilisation 2018-03-06

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.