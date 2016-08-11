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Arrêté
SHD8700/10
Musique sans fil
Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec ce casque. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.
L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.
3.2
sur 6
18
Avis
beckha
11/08/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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namibliebhaber
11/08/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Employé Philips
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Avantages
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8700 Digital wireless headphones
Date d'utilisation 2018-03-06
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2018-03-06