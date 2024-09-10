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Arrêté
SHC2000/00
IR sans fil
Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.
Réglable
Transmission infrarouge
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.
Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
15
Avis
Bb secret
10/09/2024
France
Très bon casque
Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Date d'utilisation 2023-09-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Date d'utilisation 2023-09-10
Maïco27
17/10/2011
France
Très bon casque simple et confortable .
J'ai acheté ce casque pour ma mère et en voyant la qualité du produit j'en ai pris un pour moi même et j'en suis très satisfait .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Nonna29
05/02/2013
Italia
Alta qualità e semplicità d'uso
La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC2000 Wireless Headphone