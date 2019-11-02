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Arrêté
SHC1300/10
Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge
Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.
2.9
sur 6
46
Avis
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Avantages
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Contre
visiblement Philips ne le produit plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2017-11-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Avantages
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Contre
niente da segnalare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Date d'utilisation 2018-12-31
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Date d'utilisation 2018-12-31
Piles non fournies