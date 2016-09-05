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Arrêté
SHB5250BK/00
HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur
Câble plat
Le système Flex-grip caoutchouté protège les câbles des dommages et prolonge leur durée de vie.
Un design basé sur la morphologie de l'oreille crée un ajustement confortable et adapté pour tous.
Haut-parleurs de qualité de 14,2 mm avec des évents de basse sur les écouteurs qui assurent des basses puissantes.
3.1
sur 6
76
Avis
Geff44
05/09/2016
France
Très bon appareil
Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250BK Casque Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250WT Bluetooth-Headset
Oui, je recommande ce produit
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Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5250BK Bluetooth-Headset
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier.