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1 biberon
125 ml
Débit nouveau-né (2 trous)
0 mois et +
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.7
sur 6
228
Avis
98%
recommandent ce produit
Melin02
31/01/2023
France
Partie de promotion
Bon produit
C’est toujours un bon produit, et j’apprécie particulièrement la tétine et la qualité du plastique
Avantages
La tétine est toujours la cuillère anti colique qui fournit avec MarQue
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Laaperle
29/01/2023
France
Partie de promotion
Super biberon
Petit biberon de très bonne taille pour les nouveaux nés. Facile à nettoyer et à utiliser. Je recommande.
Avantages
Petit et efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Maude716
26/01/2023
France
Partie de promotion
Excellent biberon pour les débuts du nourrisson
Biberon adequat et totalement adapté pour les premières transitions sein/ biberon. J'ai pu continuer d'alterner avec l'allaitement sans confusion. La tétine a été acceptée facilement par bébé grâce à sa texture. Le biberon est simple d'utilisation et facile à nettoyer. De même, on trouve facilement les tétines en pharmacie.
Avantages
Tétine adapté à l'alternance sein/ biberon
Contre
Plastique + long à chauffer en chauffe biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY900/01 Biberon 125ml - 1 pièce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011