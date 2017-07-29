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  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF751/07

3
| (192) Avis
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Le bec souple et les poignées permettent à votre enfant de boire facilement. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Anti-fuites

  • 200 ml

  • 6 mois et +

Antifuites! Confirmé par les mamans

Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.0

sur 6

192

Avis

29/07/2017

France

France

Parfait

Mon fils adore cette tasse, il passe son temps à boire depuis que nous l'avons. J'ai vu beaucoup de point négatif concernant la valve mais il n'en est rien. S'il y a trop d'air qui passe c'est qu elle est mal positionnée et tout rentre dans l'ordre. Je recommande vivement

Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec

Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec

01/06/2017

België

België

Heel tevreden van deze beker

Ik las hier de reviews op jullie site en ik moet zeggen ik ben allesbehalve akkoord hiermee. Ik zelf heb één beker gekocht omdat kind en gezin altijd aan raad van een kindje meteen uit een open beker te leren drinken. Maar nadat ik deze beker kocht en het gemak merkte ga ik meteen een beker bijkopen. Ik heb nog geen enkel keer een lekkage gehad (behalve die keer dat ik het bekertje niet goed had vast gedraaid), mijn dochter kan goed zwieren en gooien met haar beker en ondanks dat geen lek gehad. Je moet wel even zoeken voor je zelf door hebt hoe het plastic gedeelte moet zitten om er water uit te krijgen, want als je het wat verkeerd zet komt er inderdaad meer lucht uit dan drinken. Kortom ben ik zeer tevreden van deze beker en raad deze zeker aan!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF751/07 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF751/07 Beker met drinktuit

02/11/2015

België

België

Acheteur vérifié

Mijn kleinzoon vind het perfekt

Heel goed produkt. De kleine drinkt er goed mee. Kan het alleen vastnemen, en vindt het tof.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF751/05 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF751/05 Beker met drinktuit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 