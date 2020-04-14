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  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF747/03

4.4
| (19) Avis | 94% recommandent ce produit
Pour boire sans risques de fuites
La tasse d'apprentissage Philips Avent 0 % BPA est dotée d'un bec souple anti-fuites en silicone et de poignées douces. Ensemble, ils permettent à votre enfant d'apprendre à boire tout seul. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
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Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Pour boire sans risques de fuites

  • 260 ml

  • 12 mois et +

Valve intégrée pour une utilisation sans dégât

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Gobelet sans BPA

Gobelet sans BPA

Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

19

Avis

94%

recommandent ce produit

3
2

14/04/2020

Nederland

Nederland

Avent drink beker perfect,lekt niet

Prima beker,zeker voor kleintjes die toch zelf willen leren drinken,lekt niet als ze op de kop houden,prima met handgrepen,zodat ze het zelf kunnen leren

Avantages

Lekt niet,kleine handgrepen

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

03/04/2020

Nederland

Nederland

Goede fles voor een kind van 1

Makkelijk om te wassen, groot genoeg voor een kind van 1 Positief voor kind - leuke pinguïn, makkelijk om te drinken en greipen. Soms na dicht maken gaat de drink neusje naar een zeide, dus zit het niet in het midden meer.

Avantages

Goede kwaliteit

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

01/04/2020

Nederland

Nederland

Top beker!

Heel tevreden met deze beker! Onze dochter (11 maanden) kan hier goed zelf mee drinken en de beker lekt niet!

Avantages

Houdt makkelijk vast en lekt niet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 