ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel
  • Le biberon naturel comme le sein maternel

Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF691/17

4.7
| (47) Avis | 100% recommandent ce produit
Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

47

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

06/10/2013

France

France

passage facile du sein au bibéron

Notre petite fille a du passer du sein au biberon plus vite que prévu. Elle a adopté cette tétine sous souci, dès le premier biberon ! Elle a gardé la 0+ jusqu'à ses 3 mois.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

13/04/2013

France

France

bib avent natural

mon ptit loulou va prendre 4 mois demain quand je donne mon avis sur avent natural,il lutilise deouis que je l'ai recu en test depuis 1 mois avec cest autre bib avent ,et bien kan jutiliser natural mr navez pas le hocquet ,pas de collique. j'ai été vraiment seduite pas leur format ,il glisse moins dans les mains des petits . donc je suis adepte de cette nouvelle marque jai donc acheter pour la suite des repas mon loulou les bib natural de 260 et 330 ml que jai trouver soit a ma pharmacie ou ya internet longue vie a avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

13/04/2013

France

France

bib avent natural

mon ptit loulou va prendre 4 mois demain quand je donne mon avis sur avent natural,il lutilise deouis que je l'ai recu en test depuis 1 mois avec cest autre bib avent ,et bien kan jutiliser natural mr navez pas le hocquet ,pas de collique. j'ai été vraiment seduite pas leur format ,il glisse moins dans les mains des petits . donc je suis adepte de cette nouvelle marque jai donc acheter pour la suite des repas mon loulou les bib natural de 260 et 330 ml que jai trouver soit a ma pharmacie ou ya internet longue vie a avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF690/17 Biberon Natural

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011