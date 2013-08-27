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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF656/27

2.9
| (31) Avis
Le biberon naturel comme le sein maternel
La tétine pour liquides épaissis Philips Avent est idéale pour les liquides épais, tels que les bouillies ou les soupes. Les alvéoles innovantes de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein et biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Biberon Natural

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Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 2 pièces

  • Débit liquides épaissis

  • 6 mois et +

Tétine 0 % BPA

Tétine 0 % BPA

Cette tétine est fabriquée en silicone – un matériau 0 % BPA (conformément à la réglementation en vigueur)

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Compatible avec le biberon Natural Philips Avent

Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les tétines Natural avec les biberons Natural.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

31

Avis

3

27/08/2013

France

France

Notre fils ne veut que celle-ci

Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF654/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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27/08/2013

France

France

Notre fils ne veut que celle-ci

Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.

Oui, je recommande ce produit

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09/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bin super zufrieden

Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF656/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011