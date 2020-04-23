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Arrêté
SCF655/27
2 pièces
Débit variable
3 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
2.8
sur 6
78
Avis
Marie201097
23/04/2020
België
Au top!
J’utilise ses biberons depuis le troisième mois de ma fille en allaitement mixte et tout se passe super bien, elle a maintenant 9 mois est passée au biberon et elle a toujours accepté ses biberons. Ils sont top! Pour celles qui sont déçues des tétines qui se fendent ou autres, sachez qu’une tétine ce change régulièrement (tous les mois), juste pour celles qui ne savent pas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF655/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
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Lolomada
02/04/2021
France
Parfait
Mon fils n'accepte de boire qu'avec ces tetine natural, elle sony tres bien et s'associent a des biberons en verre ! Seul regret difficile de les trouver
Oui, je recommande ce produit
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bubulle
15/09/2014
France
tétines parfaites
La gamme natural de Philipps à été immédiatement adopté par notre garçon dès ces 3 mois. Petit plus : ces tétines sont indispensables lorsque l'on met des petites céréales en poudre ou de la purée dans le biberon de lait de bébé. Grâce au système de fente la tétine ne se bouche pas et bébé ne s'impatiente plus! 3 vitesses symbolisées par des traits : "I", "II" et "III" permettent de bien contrôler le débit. Il suffit de tourner le biberon pour ajuster la vitesse, encore faut il y penser en pleine nuit.
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011