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Arrêté

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF602/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Propre où que vous soyez

Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 260 ml

  • Bec dur, 12 mois et +

  • Avec poignées

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Tasse graduée

Tasse graduée

Graduation sur la tasse pour faciliter la préparation de la boisson de votre enfant

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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recommandent ce produit

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14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 