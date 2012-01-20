Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SCF600/12
200 ml
Bec souple (6 mois et +)
Avec poignées
La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec souple est idéal pour la transition du sein ou du biberon à la tasse
L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.
1.7
sur 6
6
Avis
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
Cet avis concerne le produit SCF600/12 Beker voor peuters
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.