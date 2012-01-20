ik vind het heel fijn da tik alles van avent heb, daarna dacht ik dat de drinkbeker ook ideaal zou zijn, ook omdat hij lekvrij zou zijn en een deksel heeft. helaas is dit niet waar. het lekt onderweg en het lekt heel erg als mijn kind drinkt. wij begrijpen niet hoe het komt.ook jammer is dat je de stand niet kunt instellen hoeveel er uit komt.