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Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF551/00

4.2
| (109) Avis | 88% recommandent ce produit
Facile d'utilisation
Cette tasse Philips Avent munie d'un bec verseur est idéale pour les tout-petits et pour leurs parents. Le bec verseur en silicone souple permet une utilisation facile. Le nombre limité de pièces assure un nettoyage facile.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Tasse anti-fuites munie d'un bec verseur souple pour boire facilement

Facile d'utilisation

  • Facile d'utilisation

  • 200 ml

  • 6 mois et +

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

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Bec en silicone monopièce pour assemblage facile

La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.

Design arrondi facilitant la prise en main

La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.

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4.2

sur 6

109

Avis

88%

recommandent ce produit

16/03/2022

Deutschland

Deutschland

Rundum ein toller Becher

Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.

Avantages

Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!

Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Toller Trinklernbecher

Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.

Avantages

Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel

Contre

Silikon verfärbt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 