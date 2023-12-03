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Arrêté
Avec pastille phosphorescente
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
0-6 mois
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La pastille phosphorescente de la sucette ultra air vous permet de la retrouver rapidement sans avoir à allumer la lumière.
4.7
sur 6
343
Avis
99%
recommandent ce produit
AurelieAub
03/12/2023
France
Partie de promotion
Sucettes Ultra air
J'ai pue récemment tester les 2 sucettes Ultra air SCF376/18 Pacifier. Les sucettes ont un jolie design et des dessins très sympathique. Le plastique de la sucette est très souple et n'habite pas les gencives et la dentition de bébé. Leurs petit plus: Facile à retrouver dans le noir car elles sont phosphorescentes.
Avantages
Ergonomique et phosphorécente
Contre
prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Anonyme257
25/11/2023
France
Partie de promotion
J’adore
L'expérience avec mon bébé est très concluante. Il a tout de suite adopté sa nouvelle sucette. Ce produit a une configuration unique qui permet à l'air de circuler autour de la bouche de mon bébé pour prévenir les irritations de la bouche. La sucette est douce et bien adaptée à la bouche de mon bébé. Je trouve que mon bébé s'endort beaucoup plus facilement depuis l'utilisation de sa nouvelle sucette. Son sommeil est plus profond. J'apprécie beaucoup que la sucette soit phosphorescente, ce qui me permet de la trouver rapidement la nuit et de me rendormir plus vite. J'apprécie beaucoup cette sucette et mon bébé aussi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Louisna
25/11/2023
France
Partie de promotion
Facile à retrouver dans le lit
Mon fils à tendance à perdre sa tétine dans la nuit et grâce à la lumière phosphorescente j’arrive à la retrouver sans devoir allumer une petite lumière. C’est une des seules tétine qu’il accepte de prendre son. Je ne peux que valider à 100%
Avantages
La retrouver la nuit
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.