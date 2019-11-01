Termes recherchés

    Réchauffage intelligent et simple

      Philips Avent Premium Chauffe-biberon rapide

      SCF358/02

      Réchauffage intelligent et simple

      Réchauffez efficacement vos biberons en quelques minutes grâce à ce chauffe-biberon qui gère la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement la procédure de chauffe du chauffe-biberon pour un réchauffage rapide et uniforme.

      Réchauffage intelligent et simple

      Ne préparez plus les repas de votre bébé au hasard

      • Chauffe uniformément sans points chauds
      • Réchauffage rapide et mode de décongélation
      • Convient pour le lait et les aliments pour bébé
      Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

      Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

      Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.

      Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

      Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

      Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.

      Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

      Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

      Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.

      Facile à nettoyer

      Facile à nettoyer

      En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.

      Maintient le lait à température jusqu’à 60 minutes puis s’éteint automatiquement

      Maintient le lait à température jusqu’à 60 minutes puis s’éteint automatiquement

      Notre chauffe-biberon permet de maintenir le lait à température jusqu’à 60 minutes, au cas où vous auriez besoin d’un peu plus de temps au moment du repas. Le chauffe-biberon s’éteint ensuite automatiquement, sans que vous ayez besoin d’intervenir.

      Compatible avec la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots pour bébé

      Compatible avec la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots pour bébé

      Conçu pour être compatible avec les biberons Philips Avent, ainsi que la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots.

      Spécificités Techniques

      • Matériau du produit

        ABS
        Oui
        PP
        Oui

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique
        400  W
        Tension
        220-240 V, 50/60 Hz
        Consommation électrique (en mode veille)
        <0,3 W (mode veille automatique au bout de : <1 min)
        Classe de sécurité
        Classe 1

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (l x H x P)
        160,4 x 139,9 x 148,55  millimètre
        Dimensions de l'emballage (l x H x P)
        175 x 185 x 160  millimètre

      • Pays d'origine

        Conçu en
        Europe
        Fabriqué en
        Chine

      • Inclus

        Chauffe-biberon
        1  Pièce(s)

      • Étapes de développement

        Étape
        Tous

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier*
        Oui

      • Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
      • *Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier

