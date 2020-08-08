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Arrêté

Philips AventChauffe-biberon rapide

SCF355/00

3.4
| (114) Avis

1 récompense

Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques
Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Chauffe le lait rapidement et uniformément

Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

  • Chauffe uniformément sans points chauds

  • Chauffe rapidement

  • Décongélation en douceur

  • Chauffe aussi les petits pots

Chauffe les biberons en 3 minutes

Chauffe les biberons en 3 minutes

Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*

Réchauffe vite et uniformément

Réchauffe vite et uniformément

Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

Décongélation douce des biberons

Décongélation douce des biberons

Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-612383

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

114

Avis

08/08/2020

France

France

Top !

Super produit qui permet de chauffer sans crainte les biberons de bébé. Je suis très contente de la gamme AVENT.

Avantages

Temps de chauffe, simplicité

Contre

A détartrer régulièrement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

05/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Rapidité et sécurité

Essayé une fois c’était rapide dommage qu’il ne s’éteigne pas une fois le lait a bonne température à confirmer après la venue de bébé.

Avantages

Possible de préparer directement dans la chambre

Contre

Pas de minuteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

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25/04/2020

France

France

très utile

ce chauffe biberon est top, il chauffe rapidement les biberons, décongèle en douceur le lait maternel, pour moi ce produit est indispensable!

Avantages

facilité d'usage

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.

  2. Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.