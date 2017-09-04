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  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
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Philips AventSucettes aérées

SCF180/23

4.6
| (17) Avis | 100% recommandent ce produit
Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette dotée de 6 aérations est conçue pour limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de respirer

Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

  • Le confort avec la circulation d'air

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

17

Avis

100%

recommandent ce produit

3
1

04/09/2017

France

France

Très pratique !

J'utilise des sucettes Philips Avent depuis la naissance de mon fils et je les trouve très pratique avec leur capuchon de protection inclus. Leur design est varié et plaira à tous les goûts. Ce modèle n'a pas de sens d'utilisation, ce qui est plus facile a manipuler et à remettre dans la bouche pour bébé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/27 Sucettes aérées

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/27 Sucettes aérées

17/06/2014

Deutschland

Deutschland

Ein Schnuller, der hält, was er verspricht

Zur Geburt bekommt man die verschiedensten Schnuller geschenkt, von jeder erdenklichen Marke mindestens zwei Stück.. Wir haben alle ausprobiert und uns dann für die von avent entschieden.. Bei anderen Saugern hatte mein Kind einen Abdruck um den Mund herum und war teilweise rot .. Bei den Schnullern von avent passiert dies nicht.. Und was ich besonders toll finde ist, dass man den Schnuller nicht falsch herum in den Mund stecken kann, das ist besonders nachts toll, wenn man selbst im Halbschlaf ist und da mein Sohn sich den Schnuller mittlerweile selbst aus dem Mund zieht und wieder rein steckt, steckt er ihn auch immer richtig herum rein. Der Schnuller wird nicht porös und es lösen sich keine Teile, das Design ist toll und auch die leuchtenden Schnuller für nachts benutzen wir. Ich werde keine anderen Schnuller mehr testen, da dieser einfach einzigartig ist und mein Sohn super damit zurecht kommt. Ich finde übrigens nicht, dass er der Brustwarze nachempfunden ist, das ist allerdings kein Schnuller meiner Meinung nach. Die Brustwarze ist Brustwarze und der Schnuller eben Schnuller.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/24 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/24 Freeflow Schnuller

10/10/2012

Deutschland

Deutschland

Super Form ,die Babys nehmen diesen am aller liebsten!!!

Die form des Schnullers ist der Brustwarze sehr gut nach empfunden und der Rest passt sich dem Mund gut an . Es spielt keine Rolle wierum er benutzt wird, es ist genügent freiraum für die Nase da. Das Baby wird sofort Ruhig und Ausgelassen. Wenn man die Nuckel bestellt kann man keine Farbe auswählen ( Schlecht wenn mein Junge ein Rosa und Lila Sauger bekommt).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/23 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF180/23 Freeflow Schnuller

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  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  5. Fabricant de l'année 2014