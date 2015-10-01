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Arrêté
Le confort avec la circulation d'air
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
4.1
sur 6
11
Avis
80%
recommandent ce produit
Glock
01/10/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
Einwandfrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/26 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/26 Freeflow Schnuller
Jamy
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/23 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
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Verena1904
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF178/23 Freeflow Schnuller
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Cet avis concerne le produit SCF178/23 Freeflow Schnuller
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014