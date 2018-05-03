Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Le confort avec la circulation d'air
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
4.6
sur 6
42
Avis
90%
recommandent ce produit
Lisa34
03/05/2018
France
Sucettes parfaite
Mon bébé adore ces sucettes, Elles sont jolies et aérée donc je suis ravie de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2
Denise
13/09/2019
Deutschland
Die besten Schnuller
Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/00 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/00 Freeflow Schnuller
Beccschen1209
06/11/2014
Deutschland
Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen
mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF172/22 Freeflow Schnuller
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014