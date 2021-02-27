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  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
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Arrêté

Philips AventSucette classique

SCF169/26

4.5
| (129) Avis | 97% recommandent ce produit
Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Voir tous les avantages

Sucette décorée aux couleurs vives

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

  • Pour un confort essentiel

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

9 bébés sur 10 acceptent notre sucette*

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

129

Avis

97%

recommandent ce produit

27/02/2021

France

France

Je recommande ses sucette

J ai essayer plusieur marque mais mon fils n acceptait aucune sucette mais celles ci il les a adopter du coup j en ai acheter plein :) je recommande se produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

30/04/2020

France

France

Mon fils adore

Mon fils a toujours eu ce type de tétine, quel que soit son âge. Il n'a jamais eu d'irritation ou autre, je ne peux que recommander ces sucettes dont le design est simple et épuré.

Avantages

Forme, durée d'utilisation

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

13/09/2018

France

France

Tre bien

Mon bébé à accepter la sucette sans problème elle dort merci .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2

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  1. La marque numéro 1 des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012

  5. Fabricant de l'année 2014