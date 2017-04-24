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Arrêté
Parfaitement adaptée à votre nouveau-né
0-2 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La collerette de la sucette nouveau-né est très petite et légère pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 mois.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.4
sur 6
14
Avis
86%
recommandent ce produit
kinokomam
24/04/2017
France
La sucette parfaite
Je suis ultra fan de ces sucettes, mon fils est né 1 mois en avance et ces sucettes sont parfaites car très légères et petites, ne gène pas les narines pour respirer et en plus elles sont très jolies un peu transparentes. J'ai les bleues et j'adore dommage qu'il n'y ai pas les mêmes pour 6 mois et plus. Le seul défaut c'est les couleurs : bleu pour les garçons (par contre la bleue turquoise est très belle) et rose pour les filles, comme c'est un lot j'aurais aimé avoir le jaune pour mon fils par exemple.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/02 Sucette nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/02 Sucette nouveau-né
Marynette41
04/02/2016
France
Reçu exactement les deux tétines en images
Ravie d'avoir la tétine bateau et voiture car c'est pour mon fils.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né
BB75
02/01/2016
France
Acheteur vérifié
Les seules
S'il devait n'y avoir qu'un model, cela devrait être celui-ci !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF151/01 Sucette nouveau-né
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Fabricant de l'année 2014
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
N°1 mondial des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012