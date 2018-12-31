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Arrêté

Philips AventSucettes transparentes

SCF120/01

De forme plate
La téterelle orthodontique souple et symétrique Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Complètement transparentes et très discrètes.

De forme plate

  • 0-3 mois

Anneau de préhension

Anneau de préhension

Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

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