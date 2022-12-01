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Arrêté
2 pièces
Liquides épais
6 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.
L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.
4.0
sur 6
41
Avis
83%
recommandent ce produit
Calca38
01/12/2022
France
Partie de promotion
Tétine naturelle
Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé
Avantages
Bon débit, embout ergonomique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
Flokiflo
27/11/2022
France
Partie de promotion
Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !
J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !
Avantages
Parfaite pour bébé
Contre
Peu compatible avec d'autres marques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
maudmaud
26/11/2022
France
Partie de promotion
Bonne acceptation
Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance
Avantages
forme, qualité
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF046/27 Tétine Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011