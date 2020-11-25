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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventBiberon Natural

SCF031/17

4.8
| (136) Avis | 99% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine à débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

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4.8

sur 6

136

Avis

99%

recommandent ce produit

2
1

25/11/2020

France

France

Satisfaite

Débit parfait Pratique pour le nettoyage Texturé au niveau de la tétine.

Avantages

Nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural

12/11/2020

France

France

Super biberon très apprécié par mon bébé

Très bon produit que je recommande aux mamans. Léger, facile à donner et à laver et apprécié par bébé en allaitement mixte.

Avantages

Taille, tétine, esthétique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

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10/11/2020

France

France

Parfait

Bonne prise en main. Tétine adaptée à la morphologie de la bouche de bébé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF030/17 Biberon Natural

Oui, je recommande ce produit

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  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.