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        Arrêté

        SBCHP830/00

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        Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

        L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

        Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

        En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

        Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

        Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

        Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

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