L'essentiel est dans la boite, Le rasoir, un câble électrique de recharge, un rasoir tondeuse à en-cliquer, une brossette de nettoyage et une trousse de voyage de très bonne facture. Au déballage du rasoir, on est surpris de la qualité du rendu aussi bien visuel qu' ergonomique. Une couleur bleue irisant sur la poignée et le contour des têtes et une matière type caoutchouc micro perforée assure une bonne prise en main. Waouw très bel objet pour cette gamme de prix. Après un temps de charge d'une quarantaine de minutes, il n'était pas complètement déchargé à son arrivée (temps de charge total 1h), on peut tester l'appareil. Je possédais un Philips Senso Touch qui commençait à dater auparavant. Là, c'est la claque, une efficacité au delà de mes espérances et aucune irritation malgré des rasages "à sec". Mes têtes de rasage (lames) devaient se faire vieille sur mon ancien rasoir ou alors on a pas mal progressé pour avoir un tel résultat avec si peu de temps de passage du rasoir! De plus, les bords satinés des têtes de rasage sont agréables sur la peau. Je viens de le tester avec la peau humide et un peu de mousse et alors là c'est du velours. Une douceur et une coupe de près qui vous rende une peau de bébé...Enfin presque, je suis dans la cinquantaine :-) La batterie semble tenir la route. Après une dizaine de rasage, Pour le nettoyage, alors là aussi encore du chemin parcouru. Un cliquet ouvre l'appareil et la cuvette intérieure est étudiée pour facilité les poils coupés qui n'accrochent pas la matière comme avec mon ancien appareil. Merci. Si on ajoute son prix très accessible alors on atteint du haut niveau. Je suis conquis!