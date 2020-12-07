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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Système SmartClean
Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.
Récompenses
4.2
sur 6
2967
Avis
86%
recommandent ce produit
Louis XVI
07/12/2020
België
Acheteur vérifié
Chic et pas cher!
J'avais déjà le même modèle de rasoir qui est arrivé en fin de vie. j'en étais tellement content de ce rasoir que j'ai racheté le même car mes anciens accessoires sont compatibles.
Avantages
Longue durée de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec
awos0005
24/08/2020
België
Acheteur vérifié
Rasoir bien en main, rasage bien net
Rasoir bien en main, rasage bien net. Fonctionne sur secteur aussi.
Avantages
Fonctionne sur secteur aussi.
Contre
Tondeuse séparée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Dany03
29/01/2019
België
Répond parfaitement à mes attentes
Très agréablement satisfait. Facile d'utilisation et performance. Bonne prise en main, agréable au toucher, simplicité pour le changement d'accessoires.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation
20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+