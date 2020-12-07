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  • Un rasage de près rapide
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique à sec

S5510/45

4.2
| (2967) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage de près rapide
Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

20 % de puissance en plus*

Un rasage de près rapide

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Tondeuse de précision et tondeuse nez

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

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4.2

sur 6

2967

Avis

86%

recommandent ce produit

07/12/2020

België

België

Acheteur vérifié

Chic et pas cher!

J'avais déjà le même modèle de rasoir qui est arrivé en fin de vie. j'en étais tellement content de ce rasoir que j'ai racheté le même car mes anciens accessoires sont compatibles.

Avantages

Longue durée de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec

24/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir bien en main, rasage bien net

Rasoir bien en main, rasage bien net. Fonctionne sur secteur aussi.

Avantages

Fonctionne sur secteur aussi.

Contre

Tondeuse séparée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

29/01/2019

België

België

Répond parfaitement à mes attentes

Très agréablement satisfait. Facile d'utilisation et performance. Bonne prise en main, agréable au toucher, simplicité pour le changement d'accessoires.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. 20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+