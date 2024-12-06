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Arrêté
Têtes 5D Pivot & Flex
Lames PowerCut
60 min de rasage, 1 h de charge
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.
4.2
sur 6
2047
Avis
82%
recommandent ce produit
Bbaz
06/12/2024
België
Acheteur vérifié
Parfait
Toujours Philips et jamais déçu. Fiabilité, rapport qualité prix au top.
Avantages
Encore meilleur que mon précédent rasoir Philips
Contre
Probablement moins bien que le suivant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Mcflymoi
25/07/2024
België
Acheteur vérifié
Rasoir 3000 Séries
J'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs rasoirs de marques concurrentes, mais rien y fait, La marque Philips reste au dessus.
Avantages
Trés facile d'entretiens pile dure logtemps et lame de rechanges facile a trouver.
Contre
Ne donne plus de chargeurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
coutch_be
18/09/2023
België
Acheteur vérifié
Très bon rasoir !
Il remplace mon ancien Philips que j'avais depuis 15 ans. Un petit peu plus bruyant il rase nettement mieux ! Son ergonomie est bien meilleure (on l'a mieux en main) et son niveau de charge visible est vraiment un plus. Bon achat que je recommande chaudement !
Avantages
Meilleure ergonomie. Rase mieux et niveau de charge visible.
Contre
Un petit peu plus bruyant que l'ancien mais ce n'est vraiment pas gènant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.