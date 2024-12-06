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  • Un rasage de près et un confort accru
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3134/51

4.2
| (2047) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage de près et un confort accru
Le rasoir Philips Series 3000 permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Un rasage de près et un confort accru

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • 60 min de rasage, 1 h de charge

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

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4.2

sur 6

2047

Avis

82%

recommandent ce produit

06/12/2024

België

België

Acheteur vérifié

Parfait

Toujours Philips et jamais déçu. Fiabilité, rapport qualité prix au top.

Avantages

Encore meilleur que mon précédent rasoir Philips

Contre

Probablement moins bien que le suivant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

25/07/2024

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir 3000 Séries

J'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs rasoirs de marques concurrentes, mais rien y fait, La marque Philips reste au dessus.

Avantages

Trés facile d'entretiens pile dure logtemps et lame de rechanges facile a trouver.

Contre

Ne donne plus de chargeurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

18/09/2023

België

België

Acheteur vérifié

Très bon rasoir !

Il remplace mon ancien Philips que j'avais depuis 15 ans. Un petit peu plus bruyant il rase nettement mieux ! Son ergonomie est bien meilleure (on l'a mieux en main) et son niveau de charge visible est vraiment un plus. Bon achat que je recommande chaudement !

Avantages

Meilleure ergonomie. Rase mieux et niveau de charge visible.

Contre

Un petit peu plus bruyant que l'ancien mais ce n'est vraiment pas gènant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 