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Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 12 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Indicateur d'autonomie
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
4.3
sur 6
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
jipee
07/02/2026
België
Acheteur vérifié
Le produit répond à mes attentes et est facile d'utilisation
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Anto05!!
04/02/2026
België
Acheteur vérifié
Coupe net et précise
Très agréable je recommande vivement car la coupe est douce et soignée
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
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AlexxG
09/09/2025
België
Acheteur vérifié
Top, à recommander
Excellent produit que je recommande à tout le monde. Rapport qualité prix acceptable. Je l’ai acheté pour remplacer un autre produit, un peu moins cher, mais qui générait du bruit dans le casque. Ici, le son est excellent et la connexion est facile. Seul petit bémol : les boutons de volume à l’arrière du casque ne sont pas très facilement accessibles
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.