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  • Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
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OneBlade ProVisage

QP6530/60

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
Le Philips OneBlade Pro est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents accessoires. OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 12 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Indicateur d'autonomie

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

Entretien de la barbe

Entretien de la barbe

Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.

Définissez les contours

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

07/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Le produit répond à mes attentes et est facile d'utilisation

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

04/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Coupe net et précise

Très agréable je recommande vivement car la coupe est douce et soignée

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

09/09/2025

België

België

Acheteur vérifié

Top, à recommander

Excellent produit que je recommande à tout le monde. Rapport qualité prix acceptable. Je l’ai acheté pour remplacer un autre produit, un peu moins cher, mais qui générait du bruit dans le casque. Ici, le son est excellent et la connexion est facile. Seul petit bémol : les boutons de volume à l’arrière du casque ne sont pas très facilement accessibles

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.