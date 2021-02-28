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Arrêté
Taillez, stylisez et rasez
3 lames Original
Emballage recyclable à base de papier**
Chaque lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
4.0
sur 6
183
Avis
81%
recommandent ce produit
JR12
28/02/2021
België
Acheteur vérifié
Le meilleur rasoir
Le rasoir le meilleur que j’ai eu. Incontestablement
Avantages
Pas de coupures, rapide
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
08/09/2020
België
Acheteur vérifié
Jeter mes autres rasoirs
Pour moi c'était un supplice de me raser, feu, poil trop épais, irritation même avec une nouvelle lame. J'avais opté pour un électrique avec 3 têtes mais pas assez court et après 1 mois les lames ne coupaient plus et arrachaient mes poils. Depuis le One Blade, je remercie Philips à chaque fois que je me rase, plus aucune douleur, pas de feu, coupe court, les lames durent longtemps. J'ai réellement jeté tous mes autres rasoirs , recyclage bien sûr, gain de place. Il coupe même ma barbe d'une semaine voir plus. Je ne m'en séparerai jamais, merci Philips
Avantages
Plus de douleurs, coupe court
Contre
Pour moi aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange
sergio 4490
19/07/2020
België
Acheteur vérifié
excellent petit rasoir
Je ne suis pas barbu, mais j'utilise ce rasoir en complément de mon rasoir 3 têtes philips, ce que mon rasoir normal à oublié, ce "one blade" s'en charge.
Avantages
il rase tout!
Contre
un peu lent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
Lorsque des installations de recyclage prévues à cet effet existent