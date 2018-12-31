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PSG8300/30
Jusqu'à 215 g/min de vapeur et effet pressing de 850 g
Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
Production automatique intelligente de vapeur avec le détecteur de mouvements
Grand réservoir d'eau de 1,4 l pour 1 h de repassage
Système Easy De-Calc facilitant l'entretien
Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.
Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure sur les tissus repassables quel que soit le réglage choisi. Repassez tous types de vêtements, du chemisier en soie à la chemise en coton, en toute sérénité. Cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable, même lorsque le fer n'est pas surveillé. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou la table à repasser.
La technologie de détection des mouvements avec IA décèle le déplacement du fer sur vos vêtements afin de produire automatiquement une vapeur puissante. Détendez-vous et repassez sans effort pendant que le fer libère de la vapeur pour vous.
Notation globale
Débit de vapeur (norme IEC 60311) par rapport à d'autres centrales vapeur ; juin 2025.
par rapport au modèle PSG8000S
Par rapport au mode MAX
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.