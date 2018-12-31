Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure sur les tissus repassables quel que soit le réglage choisi. Repassez tous types de vêtements, du chemisier en soie à la chemise en coton, en toute sérénité. Cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable, même lorsque le fer n'est pas surveillé. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou la table à repasser.