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Arrêté
Pression maxi. 7,5 bars
Effet pressing jusqu'à 480 g
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Système de verrouillage
Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Une étape en moins lors de vos séances de repassage hebdomadaires. Vous n'aurez plus besoin de trier les vêtements ou de modifier les réglages puis d'attendre que le fer atteigne la bonne température. Grâce à la technologie OptimalTEMP, repassez tout, du jean jusqu'à la soie sans avoir à régler la température. Tout est automatique et instantané.
Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Avantages
Υπερ .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Contre
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie selon la norme CEI 603311, par rapport au FastCare Compact à la température maximale