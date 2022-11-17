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  • Rapide et puissant
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Arrêté

PerfectCare série 7000Centrale vapeur

PSG7024/20

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Rapide et puissant
La PerfectCare série 7000 est conçue pour être confortable et pratique. Elle est facile à manipuler grâce à son réservoir d'eau amovible, et produit une vapeur puissante qui vous permet d'obtenir d'excellents résultats plus rapidement. La technologie OptimalTEMP évite tout risque de brûlure sur tous les vêtements repassables.
Voir tous les avantages

avec un grand réservoir d'eau amovible

Rapide et puissant

  • Pression maxi. 7,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 480 g

  • Réservoir d'eau amovible de 1,8 l

  • Système de verrouillage

Aucun risque de brûlure

Aucun risque de brûlure

Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Ne nécessite aucun réglage

Ne nécessite aucun réglage

Une étape en moins lors de vos séances de repassage hebdomadaires. Vous n'aurez plus besoin de trier les vêtements ou de modifier les réglages puis d'attendre que le fer atteigne la bonne température. Grâce à la technologie OptimalTEMP, repassez tout, du jean jusqu'à la soie sans avoir à régler la température. Tout est automatique et instantané.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Avantages

Υπερ .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Contre

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Cet avis concerne le produit PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

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