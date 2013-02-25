Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Tondeuse tubulaire puissante
Entièrement lavable
Pile AA incluse
2 sabots sourcils
La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.
La tondeuse exclusive SafeGuard est dotée d'une lame protégée par une grille ultra-fine pour éviter les coupures et les éraflures. En outre, la lame est conçue pour éviter que les poils ne se prennent dedans, ce qui évite les sensations de tiraillement.
4.1
sur 6
296
Avis
84%
recommandent ce produit
oliver2805
25/02/2013
België
trés bon produit
porduit trés complet , pratique a utiliser... commande vite expédier ,donc qualité du produit et de sa livraison impeccable...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche
Lidgeux
18/11/2011
België
Messieurs : ne cherchez plus, rangez vos ciseaux !
Grande efficacité suivant la dextérité de celui qui l'utilise ; coupe nette le duvet/poil à moins de 0,5 mm de la peau ; n'arrache pas le duvet/poil = indolore. Très précis. Score : j'hésite entre 4 et 5 étoiles. Disons : 4,5.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche
Marysette
04/01/2020
France
Acheteur vérifié
Tondeuse très efficace
Cette tondeuse est vraiment très pratique il suffit de l’a passer sous l’eau pour la nettoyer. Ses sabots pour sourcils permettent d’obtenir la longueur souhaitée. Elle est petite et très maniable. C’est vraiment un très bon produit que je recommande.
Avantages
Légère,maniable, lavable
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000